Weihnachtsmärchen in Krefeld Wie „Däumelinchen“ einen echten Herzensfreund findet

Die Frau im dunklen Blazer mit den bunten Knöpfen hat eigentlich gar keinen Grund, verzweifelt zu sein. Tieftraurig verrät sie ihren größten geheimen Wunsch: „ein winzig kleines Kind“ - und prompt kommt aus dem Publikum eine zarte Stimme. „Kann ich dein Kind sein?“ Als die Frau das nächste Mal ihren Wunsch äußert, schnellen schon eine Reihe von Kinderhänden in die Höhe - offenbar alle adoptionsbereit. Es war der erste Außentermin für das Theater hintenlinks, das mit seinem Weihnachtsmärchen „Däumelinchen“ durch die Kindergärten und Grundschulen tourt. In der Kita Taka Tuka an der Gerberstraße haben Anuschka und Peter Gutowski ein zauberhaftes Publikum gefunden.