Kultur in Krefeld : Hinterhoftheater spielt Revue am Gartenzaun

Hinterhoftheater spielt Revue am Gartenzaun

Kultur in Krefeld

Krefeld Claire Waldoff im eigenen Vorgarten oder Karl Valentin auf der Terrasse: Das Theater hintenlinks tritt mit seinen Erfolgs-Revuen fürs Publikum zu Hause auf. „Spektakel an der Gartenpforte“ heißt diese Idee für Kultur in Corona-Zeiten.

Vielleicht steht in diesen Wochen ein Geburtstag oder ein besonderes Ereignis an. Wegen der Kontaktbeschränkungen darf niemand viele Gäste empfangen. Aber vielleicht steht Claire Waldoff dann im Vorgarten. Das Theater hintenlinks (THL) will das möglich machen.