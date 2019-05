Fabrik Heeder : Tanzaufführung zu Fragen zur Künstlichen Intelligenz

Krefeld „The Perfect Match“ der Kimchi-Brot-Connection wird am 28. Mai in der Fabrik Heeder aufgeführt.

(RP) Der zeitgenössische Tanz der freien professionellen Szene hat seit Jahrzehnten mit der Fabrik Heeder in Krefeld eine landesweit bedeutsame Bühne. Das Format „First & Further Steps“ des städtischen Kulturbüros dient als Plattform für junge Choreographen, um aktuelle Strömungen und Entwicklungen dieser Szene zu zeigen. Auf der Studiobühne an der Virchowstraße werden bis zum 7. Juni neue Produktionen aufgeführt. „The Perfect Match“ heißt eine Inszenierung der Kimchi-Brot-Connection aus Köln, die am Dienstag, 28. Mai, um 20 Uhr in der Fabrik Heeder aufgeführt wird.