Textilmuseum Krefeld Hauptsache Luxus - wie Goethes Zeitgenossen Lifestyle demonstrierten

Krefeld · Tapeten vom Designer der russischen Zarin Katharina, Röcke so weit, dass sie nicht durch die Tür passten und Elfenbein-Fächer wie ein Ölgemälde: In der neuen Ausstellung im Textilmuseum kann man in Luxus schwelgen.

30.10.2023, 18:11 Uhr

Die prächtigen Kleider des 18. Jahrhunderts 12 Bilder Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Petra Diederichs

Die erlesene Gesellschaft kann man sich vorstellen, die im Salon ihren Tee nahm oder einem Hauskonzert lauschte und dabei auf die Wand mit den Rebhühnern blickte. „Les Perdrix“ - die Rebhühner - heißt das Motiv der Wandbespannung, das aus edler Lampas-Seide gewebt ist. Entworfen hat es kein Geringerer als Philippe de Lasalle (1723 - 1804). Und bei ihm orderte sogar Katharina die Große. Hier geht es zur Bilderstrecke: Die prächtigen Kleider des 18. Jahrhunderts