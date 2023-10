Anteilnahme und Solidarität in Krefeld Terror in Israel – Ökumenisches Friedensgebet

Eingeladen sind alle, die ihrem Entsetzen über die zügellose Gewalt und den Terror gegenüber dem jüdischen Volk und ihrer Ratlosigkeit angesichts dieser ausweglosen Lage Ausdruck verleihen und für die Opfer und ihre Angehörigen beten möchten. Bereits am vergangenen Wochenende hatten Vertreter der Kirchen und Religionsgemeinschaften der jüdischen Gemeinde in Krefeld ihre Anteilnahme und Solidarität bekundet. So heißt es in einem Schreiben der Beauftragten für den christlich-jüdischen Dialog und der Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld-Viersen: „Mit Entsetzen und mit großer Betroffenheit haben wir die Nachrichten von den Angriffen auf Israel durch die Hamas wahrgenommen und heute auch vom Beschuss der Hisbollah gehört. Wir möchten Ihnen sagen, dass wir mit unseren Gedanken und Gebeten bei allen in Israel sind; besonders bei den Menschen, die von Tod, Verwundung, Verschleppung und Verwüstung betroffen sind und die weiterhin um das Leben ihrer Angehörigen bangen müssen. Ebenso denken wir an Sie hier in Krefeld, die Sie Familie, Verwandte und Freunde in Israel haben und sich sicher in tiefer Sorge befinden. Wir hoffen und beten darum, dass die Gewalt bald beendet werden kann und die Menschen in Israel sicher leben können.“