Weiterer Ausbau vorgesehen Krefeld: Telekom verbessert den Mobilfunk

Die Mobilfunkversorgung im Stadtgebiet von Krefeld ist jetzt noch besser. Die Telekom hat dafür in den vergangenen zwei Monaten einen Standort neu gebaut und zwei mit 5G erweitert. Durch den Ausbau steigt die Mobilfunk-Abdeckung im Stadtgebiet in der Fläche und es steht insgesamt auch mehr Bandbreite zur Verfügung. Auch der Empfang in Gebäuden verbessert sich. Der Standort dient zudem der Versorgung entlang der Autobahnen A44 und A57 sowie der Versorgung entlang der Bahnstrecken Nordrhein-Westfalen-West. „Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu – rund 30 Prozent pro Jahr. Deshalb machen wir beim Mobilfunkausbau weiter Tempo“, sagt Maik Exner, Unternehmenssprecher Deutsche Telekom.