Neues Projekt : Theater fördert zwölf junge Künstler

Krefeld Das „Junge Theater“ ist ein neues Projekt am Gemeinschaftstheater. Die Teilnehmer stellen sich nun vor.

(ped) Im Opernstudio funktioniert die Idee seit Jahren: Junge Künstler, die gerade ihre Ausbildung absolviert haben, erhalten am Theater die Gelegenheit, Partien gemeinsam mit den routinierten Sängern einzustudieren und Bühnenerfahrung zu sammeln. In dieser Spielzeit hat das Projekt einen Ableger bekommen: das Junge Theater. Was das bedeutet, das kann das Publikum am Montag, 4. November, im Theater erleben. Dann stellen sich die jungen Künstler aus neun Nationen vor.