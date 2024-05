“Aktion Teddybär“ in Krefeld Teddybär-Team arbeitet mit neuem Partner und sammelt 5650 Euro für kranke Kinder

Die Spendengelder kommen jedenfalls dort an, wo sie gebraucht werden: „Wir konnten notwendige und teure Spezialgeräte für die verschiedensten Krankheitsbilder anschaffen. Wir haben davon auch Aktionen bezahlen können, die den jungen Patienten Abwechslung im Klinikalltag bescheren wie Musiknachmittage oder Besuche von Klinik-Clowns“, sagte Karsten Körner. Als 2. Vorsitzender des „Fördervereins zugunsten krebskranker Kinder Krefeld e.V.“, unter dessen Dach die „Aktion Teddybär“ geführt wird, überreichte er den Ehrenamtlerinnen neue T-Shirts, während Kassenwart Stephan Kröll die Jahresspende in Empfang nehmen durfte. „Das ist das beste Ergebnis seit Bestehen unserer Aktion“, sagte Schrick. Sie organisiert regelmäßig mit 20 bis 30 Damen Benefizveranstaltungen, beteiligt sich mit einem Stand an Festen und sammelt den Reinerlös aus dem Verkauf von Selbstgenähtem, Selbstgebasteltem und Selbstgebackenem.