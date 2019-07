Schlüsselübergabe an Leeuwarden : Tausende feiern Roze Zaterdag in Venlo

An der bunten Parade am Samstag im Rahmen des Roze Zaterdag im Stadtzentrum von Venlo nahmen auch Krefelder teil. Foto: Stadt Krefeld/Andreas Bischof

Krefeld „Erstmals gibt es mit Venlo und Krefeld einen grenzüberschreitenden Roze Zaterdag“, so Dezernent Visser.

(RP) Die Straßen und Geschäfte der Venloer Innenstadt präsentierten sich in allen Farben des Regenbogens – aber am Roze Zaterdag dominierte natürlich die Farbe Rosa. Tausende Menschen feierten am Wochenende in der Stadt an der Maas ausgelassen und friedlich eine große Party der Toleranz. „Erstmals gibt es mit Venlo und Krefeld einen grenzüberschreitenden Roze Zaterdag“, betont der Krefelder Beigeordnete Thomas Visser, der auch an der bunten Parade im Stadtzentrum mit einigen Krefeldern teilnahm. Diese endete zur Mittagszeit auf dem Rathausplatz, wo sich hunderte Menschen zur offiziellen Eröffnung versammelten. „Wir sind stolz, dass wir bei diesem Fest dabei sein dürfen. Es ist für uns etwas ganz Besonderes“, sagte Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer. Er bedankte sich auf der Bühne auf dem Rathausplatz bei Venlos Bürgermeister Antoin Scholten und dem Stadtrat für diese Premiere eines niederländisch-deutschen Roze Zaterdags.

Meyer erinnerte daran, dass es diverse Veranstaltungen zum Roze Jaar in Krefeld mit viel Resonanz in der Öffentlichkeit gegeben hat. Dabei hob er das Engagement der Schüler des Gymnasiums Fabritianum besonders hervor. „Wir haben so viele Anknüpfungspunkte gefunden. Lassen sie uns diese Kontakte weiterführen“, so der Oberbürgermeister.

Der Roze Zaterdag begann in Venlo mit einem interreligiösen Gottesdienst unter dem Motto „Grenzenlos glauben“. Zeitgleich eröffnete ein großer Informationsmarkt, an dem sich auch die NS-Dokumentationsstelle Krefeld und das Museum Burg Linn mit je einem Stand beteiligten. Besucher konnten im Jocus Museum die mittelalterliche Burg Linn in der virtuellen Welt vor einer Belagerung schützen, ein Spiel, das die Firma „Weltenweber“ entwickelt hat und vor Ort mit dem Krefelder Museum präsentierte. Auf kleinen und großen Bühnen lief schon während des Nachmittags ein abwechslungsreiches Programm, bei dem unter anderem die mobile Theatergruppe „Juckreiz“ des Fachbereiches Jugendhilfe an mehreren Plätzen in der Innenstadt auftrat. Für Unterhaltung sorgte auch der Musiker Uli Pudelko und die Krefelder Funkband „Mondo Mashup Soundsystem“.