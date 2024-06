Kulturfestival in Krefeld 2024 Musik, Kunst und Tanz – Tausende genießen bei schönstem Wetter „Kultur findet Stadt“

Bei schönstem Wetter hat das Kulturfestival „Kultur findet Stadt“ auch im Jahr 2024 Tausende in di Innenstadt gelockt. Sie konnten an den drei Festivaltagen (gerechnet ab der Eröffnung am Freitagnachmittag) bis Sonntag durch die Krefelder Innenstadt bummeln und in eine Welt voller Musik, Tanz, Kunst und Kulinarischem eintauchen. Was am Freitagabend bereits mit dem Feierabendmarkt „Eäte. Dränke. Danze“ startete, endete am Sonntag mit einem Konzert des niederländischen Blasorchesters „Reünie-Orkest Limburgse Jagers“ und der ebenfalls aus den Niederlanden stammenden Sopranistin Mirjam Erkens. Dazwischen gab es Musik der unterschiedlichen Genres, wobei der Schwerpunkt auf der Chormusik lag. Vor dem Hintergrund der 60-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Krefeld und Venlo gehörten zahlreiche niederländische Chöre zum Programm.