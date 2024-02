Große Demo in Krefeld Mehr als 12.000 Menschen zeigen Flagge gegen Rassismus

Als zweite Rednerin tritt Sandra Franz, Leiterin der NS-Dokumentationsstätte in der Villa Merländer, ans Mikro. Sie sagt: „Wir können jetzt nicht mehr still sein. Auch wenn man denkt, man stehe nicht im Fokus, kommt der Tag, da steht man selbst auch im Fokus. Deswegen müssen wir handeln!“ Es gebe ihr Zuversicht, so Franz weiter, und ein positives Gefühl, in einer Zeit, in der man doch etwas entmutigt sei.