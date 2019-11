Tattoowierungen : Zeichen der Zeit – die Erinnerung auf der Haut

Krefeld Ob Trauriges oder Glückliches: Bilder, Lyrik oder Symbole als Tattoo stiften für die Träger Identität und helfen, Erlebtes zu verarbeiten.

Längst werden Tattoos nicht mehr stigmatisiert, sie sind angekommen in der Mitte der Gesellschaft. Ob Popsternchen, Schauspieler oder Fußballer: Viele von ihnen tragen Motive in Form von Zeichen, Sprüchen oder Bildern auf der Haut. Jeder fünfte Deutsche ist heutzutage tätowiert. Bei Frauen zwischen 25 und 34 Jahren sind es sogar die Hälfte. Das ergab eine Studie der Universität Leipzig.

Einer der häufigsten Gründe, ein Studio aufzusuchen, ist ein prägender Einschnitt im Leben, wie der Verlust von Angehörigen oder Haustieren. Die Motive reichen dann von Abbildern über Todestage bis hin zu Gegenständen, die mit dem Liebsten assoziiert werden. Das können bei Großeltern dann Nähkissen, Schreibmaschine, oder Werkbank sein. Besonders schwierig zu handhaben seien Andenken an nie geborenen Nachwuchs, so genannte Sternenkinder, erzählt Kesemeyer. Einige Motive gingen sogar ihm zu weit, so dass er auch schon Kunden abwies. Im Detail möchte er die Geschichten nicht in der Öffentlichkeit wissen, um seine Kunden zu schützen, schließlich hätten sie ihm ihre Erlebnisse im Vertrauen mitgeteilt. Manchmal wird ihm das mit der Trauerbewältigung aber auch zu viel: „Ich habe Kunden, die sehr intensiv ihre Probleme bei mir abgeladen haben, schon mal deutlich gesagt, dass ich nicht ihr Psychiater bin. Da muss man dann manchmal eine Grenze ziehen.“