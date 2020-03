Krefelder Tanzschule Doctor Beat : Video-Tanzkursus fürs Wohnzimmer

Krefeld Während der Corona-Krise ist die Tanzschule Doctor Beat geschlossen. Doch die Inhaber stecken den Kopf nicht in den Sand: Sie produzieren für ihre Tanzkursus-Teilnehmer Videos, so dass die Schritte zuhause eingeübt werden können.

Das Team der Tanzschule Doctor Beat will sich von der Corona-Krise nicht den Schneid abkaufen lassen. Dass die Tanzschule aufgrund von Selbstisolation und Kontaktsperre vorläufig schließen musste, war unvermeidbar. „Aber ich habe selten so viel gearbeitet wie in den letzten Wochen“, sagt Inhaberin Melanie Struve. Denn sie und ihr Mann, Tanzlehrer Thomas Zanders, wollen für ihre Schüler weiter da sein. Deshalb haben sie für jeden Tanzkurs Videos produziert, mit deren Hilfe die Paare zuhause weiter üben können. „Das heißt, dass die Lindy Hop-Tänzer Lindy Hop-Videos bekommen, die Discofox-Tänzer ein Discofox-Video und so weiter.“ Mehr als 40 Lehr-Videos sind im Kasten – und bereits in den Wohnzimmern der Kursteilnehmer angekommen. Zum Beispiel bei Patrick Görtz und Natascha Holter, deren Tanzparkett jetzt vorm heimischen Fernseher ist.