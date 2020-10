Brauchtum in Krefeld : Stahldorfer Tanzgarde probt schon für 2022

Endlich wieder Training in der Gruppe: Die Tanzgarde aus Stahldorf übt ihre Choreografien in der Turnhalle Stettiner Straße. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Den Spaß am Gardetanz ließen sich die Mitglieder der Tanzgarde trotz Corona-Beschränkungen nicht verderben. Jetzt sind die Tänzer wieder voll ins Training eingestiegen – und proben bereits für 2022.

Etwa jeder Vierte in NRW wohnt in einem Corona-Risikogebiet

Pandemie : Etwa jeder Vierte in NRW wohnt in einem Corona-Risikogebiet

Während des Lockdowns hielten sich die Männer der Tanzgarde Stahldorf indes mit Kraftsport fit. Liegestütze und ähnliche Übungen dienten als Training für die Hebefiguren. „So lange die Fitness-Studios noch auf hatten, habe ich dort trainiert. Dann habe ich die eigenen Hanteln aus dem Keller geholt. Zudem habe ich im Garten mit meinen Kindern Hebefiguren trainiert. So blieb man in Form. Außerdem bin ich gejoggt“, erzählt Jens Katstein, der seit zehn Jahren zur Tanzgarde Stahldorf gehört, von der Zeit ohne Training. Als es die ersten Lockerungen gab, trafen sich die Mitglieder im Schönwasserpark zu ersten Proben. Das Standardtraining wurde wieder aufgenommen.

„Wir haben mit Abstand draußen trainiert, um überhaupt wieder ein Gruppengefühl aufzubauen. Es ist etwas anderes, wenn man alleine die Schritte von Grundfolgen trainiert, als wenn man die gleichen Schrittfolgen in der Gruppe einübt“, sagt Sabrina Küppers. Sobald es erlaubt war, ging es zurück in die Halle. Auch wenn man privat trainiert habe, so habe man abgebaut und an Fitness verloren, bemerkt Trainer Patrick Küppers. Inzwischen haben die Mitglieder aufgearbeitet und stehen wieder ganz normal im Training. „Unsere Tänze stehen damit schon alle für 2021. Aber unser Ziel ist 2022“, sagt Thürnau.