Reihe „Move in Town“ in Krefeld Ein Tanz im Klärwerk

Zum ersten Mal wird das alte Klärwerk in Uerdingen, ein denkmalgeschützter Jugendstilbau, zur Bühne für den zeitgenössischen Tanz. „Move in Town“ bespielt jedes Jahr andere Orte in der Stadt und lädt Kompanien dazu ein, ihre Arbeitsweisen neu zu denken. Auch für die Zuschauer bringen die ungewöhnlichen Orte jedes Mal neue Herausforderungen mit sich.