Sinfoniker suchen Nachwuchs : Talentwettbewerb für junge Bläser und Pianisten

Bis 15. Dezember können sich Nachwuchsmusiker bei „Bühne frei“ um einen Auftritt im Sinfoniekonzert bewerben.

Einmal mit einem großen Sinfonieorchester auf der Bühne stehen – und die Profis übernehmen nur die Begleiterrolle: Da weiß man, wofür sich das Üben gelohnt hat, auch wenn es mal nervte. Zum achten Mal sucht Mihkel Kütson, Generalmusikdirektor am Theater Krefeld und Mönchengladbach, junge Leute mit herausragendem Talent, die am Ende der Spielzeit gemeinsam mit den Niederrheinischen Sinfonikern auftreten.

In diesem Jahr wendet sich der Wettbewerb an diejenigen, die ein Blasinstrument spielen und nicht älter als 16 Jahre sind, sowie an Pianistinnen und Pianisten bis 18 Jahre. Jedes Jahr ist der Wettbewerb in anderen Kategorien ausgeschrieben., bewerben, um möglichst vielen Talenten eine Chance zu geben. Die Preisträger des Wettbewerbs treten beim 7. Sinfoniekonzert der Sinfoniker als Solisten mit einem professionellen Orchester vor großem Publikum auf. Die Niederrheinischen Sinfoniker übernehmen, wie sonst bei ihren renommierten Gastsolisten, die Begleitrolle. „Für die jungen Preisträger ist dieser Auftritt stets ein unvergessliches Erlebnis“, so Konzertdramaturgin Eva Ziegelhöfer.