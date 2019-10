Termine : „Tage der offenen Tür“ an Schulen ab 6. November

Krefeld Es besteht zu diesem Zeitpunkt die beste Gelegenheit zur Information.

Den Anfang machen bei den Gymnasien am Samstag, 9. November, von 9.30 bis 13 Uhr das Hannah-Arendt-Gymnasium an der Dionysiusstraße 51 in der Innenstadt und das Gymnasium Fabritianum von 9.30 bis 12.30 Uhr in Uerdingen an der Fabritiusstraße 15a. Das Hannah-Arendt-Gymnasium bietet zusätzlich einen Elterninformationsabend am 11. Februar ab 19.30 Uhr an. Am Fabritianum gibt es zuvor einen Elterninformationsabend am Mittwoch, 6. November, ab 19 Uhr zum bilingualen Zweig sowie einen allgemeinen Elterninfoabend am 19. Februar ab 19 Uhr. Information und Besichtigung ist im Gymnasium am Stadtpark in Uerdingen an der Nikolaus-Groß-Straße 41 möglich am Samstag, 16. November, ab 9 bis 13 Uhr, im Gymnasium Horkesgath 33 von 10 bis 13 Uhr. Das Gymnasium Horkesgath bietet zudem einen Elterninformationsabend am Dienstag, 12. November, ab 19.30 Uhr an, im Gymnasium am Stadtpark erfolgt die Elterninformation am 15. Januar ab 19 Uhr. Am Samstag, 23. November, sind die Türen auf von 9 bis 13 Uhr in der Marienschule an der Hubertusstraße 120, außerdem im Gymnasium am Moltkeplatz von 9.30 bis 13 Uhr. Das „Moltke“ bietet zuvor einen Elterninfoabend am Mittwoch, 20. November, ab 19 Uhr an. Am Samstag, 30. November, ist ab 9.30 bis 12.30 Uhr Tag der offenen Tür im Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium (MSM) an der Johannes-Blum-Straße 101 in Fischeln und von 9 bis 13 Uhr im Ricarda-Huch-Gymnasium an der Moerser Straße 36. Im „Ricarda“ gibt es am 28. November eine Elterninformationsveranstaltung ab 19 Uhr, im MSM am 3. Dezember ab 19 Uhr.