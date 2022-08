Veranstaltung am 17. August in Krefeld :  „Tag der Smart City“ auf dem Rathausplatz

Veranstaltung am 17. August in Krefeld

Krefeld Vom Müllroboter bis zur Hightech-Laterne: Viele Aussteller zeigen einen Tag lang, was „smart“ bedeutet. Aussteller sind unter anderem die Hochschule Niederrhein und die NGN.

(RP) Ein Müllroboter, der für saubere Straßen sorgt. Eine Straßenlaterne, die über ein intelligentes System von Bürgern gesteuert werden kann: Die Stadt Krefeld, „Krefeld Business“ und die Stadtwerke Krefeld (SWK) veranstalten am kommenden Mittwoch, 17. August, den „Tag der Smart City“ in der Volkshochschule (VHS) sowie auf dem Rathausplatz und geben mit Ausstellern einen Einblick, wie Stadtgeschehen in der Zukunft aussehen könnte. Gleichzeitig laden die Initiatoren zum Mitgestalten ein: Mit diversen Beteiligungsformaten können Krefelder dabei helfen, ihre smarte Stadt zu planen. Die Ergebnisse sollen in der zukünftigen Smart-City-Strategie berücksichtigt werden.