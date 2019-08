Tag der offenen Tür : Afrikanisches Trommeln im Ubuntu-Tanzstudio

Krefeld Am kommenden Sonntag, 1. September, ist Tag der offenen Tür im Tanzstudio am Südwall.

Seit mehr als 25 Jahren wird im Tanzstudio „Ubuntu“ am Südwall 40 unter anderem afrikanischer Tanz mit Live-Trommelbegleitung angeboten. Jetzt steht ein Wechsel an. Aidara Seck aus dem Senegal wird nach dem Weggang von Klaus Hackspiel die Tradition des westafrikanischen Trommelns weiterführen. Beim Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag, 1. September, 14 bis 17 Uhr, ist der Senegalese erstmals dabei. Aidara Secks „Markenzeichen“ ist „Haware“. Haware, das ist das senegalesische Wort für „Eine schöne Zeit miteinander verbringen“. Ihm geht es nicht ums pure Trommeln allein, sondern es wird auch die senegalesische Kultur in die Tanzworkshops mit einfließen.