Weiterführende Schulen in Krefeld : Corona-konforme Tage der offenen Tür an Berufskollegs

Das Berufskolleg an der Glockenspitz. Foto: Stadt Krefeld

Die „Tage der offenen Tür“ an den Krefelder Berufskollegs stehen an und werden an den letzten beiden Samstagen im November nach den jeweils aktuell gültigen Corona-Regeln durchgeführt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Knapp 10.000 Krefelder Schüler der Klassen 10 stellen in diesen Monaten die Weichen für ihren weiteren Werdegang ab Sommer 2022. Egal ob Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife mit und ohne Qualifikationen – die vier Krefelder Berufskollegs bieten vielfältige Chancen, nach der Sekundarstufe I einen höheren Schulabschluss oder einen Berufsabschluss zu erwerben. Neben dem Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife haben die Berufskollegs unterschiedliche weitere Bildungsangebote, die erstklassige Perspektiven in vielen Ausbildungsberufen und universitären Studiengängen bieten.

Vera-Beckers-Berufskolleg Foto: Stadt Krefeld

Am Samstag, 20. November, öffnen das Berufskolleg Kaufmannsschule (9.30 bis 12.30 Uhr) und das Berufskolleg Vera-Beckers (10 bis 15 Uhr) ihre Türen, um interessierten Schülern sowie deren Eltern schulische und berufliche Perspektiven für Berufsausbildungen vorzustellen. Die Informationsveranstaltungen werden so durchgeführt, dass alle erforderlichen Hygiene-Vorschriften eingehalten werden und der Gesundheitsschutz nach den jeweils gültigen Vorschriften gewährleistet wird. Besucher werden nach derzeitiger Rechtslage gebeten, persönliche 3G-Nachweise vorzulegen und in den Gebäuden eine Maske zu tragen. So finden am Berufskolleg Kaufmannsschule über 20 kleinere Veranstaltungen zu dem vielfältigen Bildungsangebot der Schule statt. Am Berufskolleg Vera Beckers präsentieren sich Bildungsgänge und fachliche Schwerpunkte im Rahmen einer Schulexpo, vor Ort können Termine zu Beratungsgesprächen wahrgenommen werden.

Kaufmannsschule Foto: Stadt Krefeld