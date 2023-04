Haus Sollbrüggen in Krefeld Tag der offenen Tür am 6. Mai an der Musikschule

Die Musikschule der Stadt Krefeld veranstaltet einen „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 6. Mai, von 15 bis 18 Uhr in Haus Sollbrüggen an der Uerdinger Straße 500. Unter Anleitung der Fachlehrkräfte können Besucher Zupf-, Streich-, Blas-, Schlag- und Tasteninstrument ausprobieren oder die eigene Stimme „erkunden“. So sind Musikinteressierte jeden Alters eingeladen und sollen auf ihre Frage „Welches Instrument passt zu mir?“ die Antwort finden.