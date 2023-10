Tag der Moschee am 3. Oktober in Krefeld Krefelder Muslime laden zur Besichtigung des Moschee-Neubaus ein

Das Datum ist ein Zeichen der Verbundenheit: Traditionell zum 3. Oktober laden die Krefelder Moscheegemeinden zu einem Tag der offenen Moschee ein. Der Termin ist ein Bekenntnis zu Deutschland als Heimat. „Am 3. Oktober, einem besonderen Feiertag in ganz Deutschland, öffnen wir die Türen unserer Moscheen und laden herzlich alle Bürgerinnen und Bürger ein, an unserem Tag der offenen Moscheen teilzunehmen“, heißt es in der Einladung der „Union der Türkischen und Islamischen Vereine in Krefeld und Umgebung“, kurz Türkische Union genannt. Der Tag biete eine Gelegenheit, „unsere Gemeinschaft, Kultur und den Islam besser kennenzulernen“. Anmeldungen sind nicht nötig, der Eintritt ist frei.