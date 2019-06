Besonderer Tag im Krefelder Zoo : Tag der Artenvielfalt im Zoo: Experten stehen bereit

Bockum Am Sonntag, 30. Juni, gibt es viele Angebote für Kinder.

(RP) Der „Tag der Artenvielfalt“ im Krefelder Zoo richtet sich insbesondere an Kinder. Er findet am Sonntag, 30. Juni, 11 bis 16.30 Uhr,im Zoo statt. Experten im Zoo freuen sich darauf, Fragen rund um Vögel, Wildbienen und andere Insekten zu beantworten. Für die Zoobesucher gibt es Artenschutz zum Anfassen und viele Mitmachaktionen. Alle kleinen Gäste können während des Zoobesuches bei der Wildnisrallye rätseln und tolle Preise gewinnen. Am Infostand der Imkerei ‚Obstwiese‘ erfährt man alles Wichtige über die Honigbiene, während der Zoll Düsseldorf einige besondere Exponate mit in den Zoo Krefeld bringt.