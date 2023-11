Aktion der Tafel Krefeld Tafel braucht Lebensmittel und sucht dringend Helfer

Lebensmittel für Bedürftige sammelt die Tafel Krefeld wieder am Samstag, 2. Dezember, von 10 bis 18 Uhr in allen Supermärkten in der Seidenstadt. Die Kunden der Märkte werden gebeten, ein Teil mehr einzukaufen und der Tafel zu spenden. Benötigt werden insbesondere haltbare Lebensmittel (Konserven, Trockenwaren, Dauerwurst, Kaffee, Tee und Süßwaren), die die Tafel in der Weihnachtszeit an ihre Kunden verteilt. Für diese Aktion sucht die Tafel noch Helferinnen und Helfer, die das Tafelteam unterstützen wollen. Interessentinnen melden sich gern Rufnummer 02151 538898.