Bildung in Krefeld : Neue Tablets für den Spaß am Lesenlernen

Neue Tablets für den Spaß am Lesenlernen

Bildung in Krefeld

Krefeld Corona trifft viele hart – auch die Kinder. Seit Monaten gab es keine Leseförderung des Vereins Mentor für die Grundschüler. Jetzt sollen Tablets die Kinder und ihre Lesepaten wieder zusammenbringen.

Für Amelie ist es klar, warum Lesen wichtig ist: „Damit ich die Klasse nicht wiederholen muss“, sagt die Neunjährige. Sie hat keine Probleme, Texte fließend zu lesen. Zusammen mit Annemarie Horsch macht es der Schülerin sogar richtig Spaß. Seit einem Jahr sind beide ein Team: Die 66-Jährige ist die Lesepatin von Amelie – und inzwischen auch von deren Freundin Lara (10). Einmal in der Woche treffen sich Mädchen und Mentorin in der Schule, um eine Stunde lang miteinander zu lesen, mit Buchstaben, Worten und Sprache zu spielen. Doch seit Corona geht das nicht mehr. In den Schulen findet nichts statt. Eine Einschränkung, die Lese-Kinder und den Paten bedauern. Jetzt hat der Verein Mentor mit Unterstützung der Bürgerstiftung 20 Tablets angeschafft, mit dem die Lesestunden digital fortgesetzt werden.