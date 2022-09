Heizlüfter und Gaskrise : SWK warnen: Stromnetz bricht bei zu vielen Heizlüftern zusammen

Krefeld Offenbar kaufen die Leute massenhaft Heizlüfter – aus Sorge vor Gasmangel. Doch die Elektrogeräte sind extrem treuer im Unterhalt, und sie bedrohen das Stromnetz. Fachleute empfehlen eindringlich, darauf zu verzichten – und geben Spartipps

Die Stadtwerke Krefeld warnen eindringlich davor, im Winter auf elektrische Heizgeräte aller Art zu setzen. Demnach droht bei massenhaftem, Gebrauch der Zusammenbruch des Stromnetzes. „Elektrische Heizlüfter, Radiatoren, Heizstrahler, Infrarotheizungen und -lampen anzuschaffen, ist keine sinnvolle Alternative“, erklärt Christof Epe, Geschäftsführer der NGN Netzgesellschaft Niederrhein, 100-prozentige Tochtergesellschaft der SWK. Verbände und Unternehmen warnen davor, elektrische Heizgeräte in hoher Anzahl einzusetzen, da die Stromnetze für eine derartige gleichzeitige Zusatzbelastung nicht ausgelegt sind. „Die Hälfte unserer Kunden heizt derzeit mit Gas“, erklärt Christof Epe, „wenn jetzt viele Kunden gleichzeitig elektrische Heizlüfter einschalten, kann dies schnell zu einer Netzüberlastung führen.“ Bei so einer Überlast reiche es nicht aus, einfach neue Sicherungen in die Ortsnetzstationen zu stecken, da die Heizlüfter alle noch arbeiteten. Vielmehr würden die SWK-Monteure von Haus zu Haus gehen müssen und darum bitten, die Geräte oder Sicherungen auszuschalten, um die Last auf das Netz zu reduzieren. Sonst würde der Überlastschutz gleich wieder ansprechen und zu einem erneuten Stromausfall im betroffenen Netzgebiet führen.