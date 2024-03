Ab 1. April in Krefeld SWK verbietet E-Scooter in Bussen und Bahnen

Die Stadtwerke Krefeld reagieren jetzt auch: Mit dem E-Scooter zur Haltestation, das Zweirad unter den Arm und rein in Bus oder Bahn – das wird schon bald in der Seidenstadt nicht mehr möglich sein. Ab Montag, 1. April, schließt die SWK in ihren Bussen und Straßenbahnen, die Mitnahme von E -Tretrollern (sogenannte „E-Scooter“) in ihrem Hausrecht aus. Mit der Entscheidung folgt die SWK einer wachsenden Anzahl von Verkehrsbetrieben am Niederrhein, die die Beförderung solche E-Scooter aufgrund von Sicherheitsbedenken hinsichtlich der Entflammbarkeit der Akkus, verbieten. „Unterschiedliche Mitnahmereglungen in einer infrastrukturell engvernetzten Region, sind nicht im Sinne der Fahrgäste – unser Anschluss an die Regelung benachbarter Nahverkehrsunternehmen schafft mehr Einheitlichkeit im ÖPNV am Niederrhein“ sagt Guido Stilling, Geschäftsführer der SWK-Mobil. In London, Barcelona und Madrid hatte es bereits durch E-Scooter ausgelöste Explosionen und Brände in öffentlichen Verkehrsmitteln gegeben. Mehrere Städte in Nordrhein-Westfalen waren einer Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen bereits gefolgt und hatten den Transport der E-Roller seit dem 1. März untersagt.