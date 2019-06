Geschäftsjahr 2018 : SWK überweisen 22,7 Millionen Euro an die Stadt Krefeld

Krefeld Die Konzernumsatzerlöse stiegen im vergangenen Jahr um mehr als sieben Prozent auf rund 1,13 Milliarden Euro. Die SWK liegen in der Kundenbeliebtheit bundesweit auf dem ersten Platz in der Rubrik „Versorger und Stadtwerke“.

Zufriedene Gesichter gab’s bei der Konzernspitze beim Blick in die Bücher des Geschäftsjahres 2018 der Stadtwerke Krefeld (SWK): „Wir haben uns in einem Umfeld, das für Versorgungs-, Entsorgungs- und Verkehrsunternehmen weiterhin als herausfordernd bezeichnet werden muss, erneut beachtlich entwickelt. Unsere Konzernumsatzerlöse stiegen um mehr als sieben Prozent auf rund 1,13 Milliarden Euro“, sagt SWK-Vorstandssprecher Carsten Liedtke. Das Konzern-Jahresergebnis wächst um 25 Prozent auf 34,1 Millionen Euro und damit auf das höchste Niveau seit 2006.

Der SWK-Konzern umsorgt aktuell 640.000 Energiekunden. Die Tochtergesellschaft lekker ist viertstärkster Anbieter von Ökostrom in Deutschland, die SWK laut Studie des Magazins Focus frisch zum „Kundenliebling 2019“ gekürt worden: Platz 1 in der Rubrik „Versorger und Stadtwerke“ in Deutschland. „Und das in diesem Punkt mit weitem Abstand unter den bundesweit rund 700 Stadtwerken“, so Liedtke. „Die langfristige Entwicklung mit Fokus auf faire und serviceorientierte Kundenbeziehungen und wertorientiertes Wachstum ist wichtiger als ein kurzfristiger Gewinn“, ergänzt SWK-Vorstand Kerstin Abraham zur Philosophie des Unternehmens.