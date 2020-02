Geschäftsmodell bleibt bestehen : SWK steigen bei Berliner Energiemanager ein

Krefeld Die Stadtwerke-Tochter SWK Energie hat die Mehrheit am Berliner Dienstleister Ampere AG übernommen, der seit 1998 als erster Bezugsmanager für Energie in Deutschland aktiv ist. Die Gesellschaft betreut 44.000 Gewerbekunden.

Die Einkaufstour geht weiter: Diesmal hat die Stadtwerke Energie GmbH sich als Hauptgesellschafter bei der Ampere AG in Berlin eingekauft und 90 Prozent der Anteile erworben. Zum Kaufpreis machen die Stadtwerke keine Angaben. Der Unterschied zur bisherigen Vorgehensweise: Die SWK haben zugesichert, sich komplett aus dem operativen Geschäft herauszuhalten.

Das Geschäftsmodell von Ampere bleibe weiterhin in vollem Umfang bestehen, gestützt durch eine Unabhängigkeitsgarantie in der Energiebeschaffung des neuen Hauptgesellschafters. Dies werde, wie bisher auch, über eine unabhängige Zertifizierung allen Ampere-Kunden garantiert. Das, betont SWK-Vorstandssprecher Carsten Liedtke, sei eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Zukunft: „Ampere hat es geschafft, ein rentables Geschäftsmodell für Energiedienstleistungen aufzubauen und bearbeitet erfolgreich den bundesweiten Markt für Gewerbekunden. Wir sind überzeugt von diesem Geschäftsmodell. Mit Ampere gewinnt die SWK jetzt im Bereich Energie-Dienstleistungen ein weiteres, unabhängiges Standbein, das erfolgreich aktuell für rund 23.000 Gewerbekunden in ganz Deutschland Energielieferverträge vermittelt.“