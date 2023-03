Vorverkauf startet am 3. April 2023 SWK starten Verkauf des 49-Euro-Tickets

Um die Bürgerinnen und Bürger zu entlasten, hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr das sogenannte 9-Euro-Ticket beschlossen. Am 3. April startet der Vorverkauf des Nachfolgemodells: Das Deutschlandticket kostet 49 Euro pro Monat und ist deutschlandweit nutzbar. Wir erklären, wo man es in Krefeld bekommt und was sonst noch zu beachten ist.



Gültigkeit Das 49-Euro-Ticket ist ab dem 3. April im Vorverkauf erhältlich und gilt ab dem 1. Mai. Das Ticket gilt für den Nahverkehr und ist in ganz Deutschland gültig. Das Ticket ist für beliebig viele Fahrten gültig, und zwar in allen Verkehrsmitteln des ÖPNV wie RB, RE, U-Bahn, S-Bahn oder Bus. Das Deutschlandticket ist ein Abonnement, es kann monatlich gekündigt werden. Wer die 1. Klasse nutzen möchte, kann für 3,80 Euro ein Zusatzticket für die Nutzung innerhalb des VRR erwerben. Ohne Abonnement ist das Deutschlandticket nicht erhältlich.



Kinder Wer älter als sechs Jahre ist, benötigt ein eigenes 49-Euro-Ticket. Jüngere fahren innerhalb NRWs kostenlos mit.



Verkaufsstellen Vorbestellungen sind über ein Online-Formular möglich. Im Handel ist das Ticket ab 1. Mai beispielsweise im SWK & GSAK ServiceCenter am Ostwall 148 und in den Verkaufsstellen der SWK erhältlich. Diese finden sich im gesamten Krefelder Stadtgebiet in Kiosken, Reisebüros oder Lotto-Geschäften. Einen Überblick gibt es im Internet auf der Seite der SWK unter www.swk.de/privatkunden/mobilitaet/komfort-und-sicherheit/vertriebspartner#Verkaufsstellen.



Online-Ticket und App Mit der SWK App erhältlich man das Ticket digital auf dem Smartphone.



Wechsel Wer bereits ein Abonnement oder ein Firmenticket hat, kommt ebenfalls in den Genuss des vergünstigten Tickets, wie die Stadtwerke Krefeld erklären. Dazu müssen Abo-Inhaber nichts weiter tun, die Umstellung erfolge völlig automatisch. Die neue Chipkarte erhalte man zwischen dem 15. März und dem 25. April. Sollten diese aufgrund von Lieferengpässen nicht pünktlich zum 1. Mai vorliegen, können Abo-Inhaber ihr derzeitiges Ticket bis zum Erhalt der neuen Chipkarte als Deutschlandticket nutzen. Die Abbuchung wird dann ab dem 1. Mai automatisch auf 49 Euro angepasst.



Mitnahme Wie die SWK mitteilen, ist das Deutschlandticket personengebunden und nicht übertragbar. Auch können keine anderen Personen mitgenommen werden. Wer sein Rad mitnehmen möchte, kann für den VRR ein Fahrradticket für 3,80 Euro oder für die Fahrradmitnahme in NRW das Fahrradticket NRW für 5,10 Euro (beides gültig für 24 Stunden) kaufen. Zusätzlich wird es die Möglichkeit geben, einen monatlichen Zuschlag für die Fahrradmitnahme im VRR für 29 Euro als Abonnement oder im Einzelkauf zu erwerben. Hunde können von Ticketinhabern innerhalb Nordrhein-Westfalens kostenfrei mitgenommen werden.



Verfügbarkeit Die 49-Euro-Tickets sind unbegrenzt verfügbar und können auch nach dem 3. April bzw. dem 1. Mai erworben werden.



Fahrten ins Ausland Für Fahrten ins Ausland gilt das Ticket nicht, in die niederländischen Grenzstädte wie Venlo und Arnheim kommt man trotzdem mit dem 49-Euro-Ticket. Dazu könne man laut SWK folgende Linien nutzen: RE 13 (Hamm – Unna – Hagen – Wuppertal – Düsseldorf – Mönchengladbach – Viersen – Venlo) und Buslinie 29 (Neukirchen-Vluyn Vluyner Südring – Straelen – Venlo). Für Fahrten, die ausschließlich innerhalb von Venlo durchgeführt werden oder über die oben aufgeführten Tarifzonen hinausgehen, gilt weiterhin der niederländische Tarif. Das Deutschlandticket gilt hier nicht.



Kündigung Wer das Ticket nur für die Ferienzeit und darüber hinaus nicht nutzen möchte, der muss zwar ein Abonnement abschließen. Diese sei jedoch zum Ende eines jeden Kalendermonats kündbar, so die SWK. Für die Sommerferien beispielsweise ist das Deutschlandticket demnach eine gute Alternative zum Auto.