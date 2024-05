Top-Filme auf der Rennbahn SWK-Sommerkino mit Hits wie „Oppenheimer“

Ebenfalls geschichtlich ist der Film „Napoleon“, der am 3. August gezeigt wird. Papenroth erläutert an diesem Beispiel, dass es nach wie vor ein Riesenunterschied sei, ob man einen Film Zuhause am Flachbildschirm schaut, dessen Diagonallänge an die jeweilige Größe des Wohnzimmers angepasst sei, oder ob man den Film in Kinoleinwandgröße und -qualität zusammen mit 799 Mitschauenden erlebe; „so was gehört auf die große Leinwand“, resümiert der Ur-Krefelder, der sehr viel Erfahrung im Bereich Events und Gastronomie hat.