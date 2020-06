Krefeld : SWK: Piktogramm erinnert an Maskenpflicht

Krefeld Von den Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes musste auf dem Theaterplatz eine Ansammlung von 19 Personen wegen des Verstoßes gegen das Kontaktverbot aufgelöst werden. Kuschelecken in Kitas bleiben geschlossen.

Auf niedrigen Niveau stabil bleiben die „Corona-Zahlen“ in Krefeld: Aktuell sind 24 Personen mit dem Virus infiziert (Stand Montag, 0 Uhr) – dieser Wert ist zum Vortag unverändert geblieben. Insgesamt sind bisher 641 Personen positiv getestet worden, davon gelten 595 als genesen. Gestorben sind in Krefeld bisher 22 Personen, dieser Stand ist unverändert. In Quarantäne beträgt aktuell 1897 Krefelder. Die Zahl der sogenannten Erstabstriche hat sich auf mittlerweile 7126 erhöht, 36 Ergebnisse werden von den Laboren noch erwartet. Im Krankenhaus werden weiter fünf Personen aus der Seidenstadt behandelt, keiner davon auf der Intensivstation. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt nun 4 (Vortag 5) – bei einem Grenzwert von 50.

Ein immer wiederkehrendes Ärgernis für die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) sind Verstöße gegen die Maskenpflicht an Haltestellen. Ein negativer Hotspot ist seit Wochen die Haltestelle Rheinstraße am Ostwall. Die Stadtwerke (SWK) wissen: Mit der schrittweisen Normalisierung wird es in Bahnen und Bussen wieder voller werden. Daher sind Maßnahmen wichtig, damit die Infektionsgefahr niedrig bleibt, auch wenn in den Fahrzeugen naturgemäß nicht immer der gleiche Abstand gehalten werden kann wie im öffentlichen Straßenraum. Wichtigste Maßnahme ist daher die Pflicht, dass alle Fahrgäste in den öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen. Sie sind verpflichtet, eine solche Maske mit sich zu führen und sie bereits an den Haltestellen aufzusetzen. Stadt und SWK weisen mit auf den Boden gesprühten Piktogrammen auf die Maskenpflicht im Haltestellenbereich am Ostwall hin.