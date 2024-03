4,2 Millionen-Euro-Invest für Kälte Klima Peters SWK-Partner baut in Meerbusch neuen Firmensitz

Vor etwas mehr als einem Jahr haben die Stadtwerke Krefeld (SWK) die Mehrheit an dem Unternehmen Kälte Klima Peters (KKP) in Meerbusch übernommen. Mit im Paket war zu diesem Zeitpunkt schon der Plan, sich zu vergrößern. Firmengründer Christoph Peters, der die Geschäfte führt, investiert 4,2 Millionen Euro in einen neuen Standort im Meerbusch-Strümper Gewerbegebiet Bundenrott. Die Arbeiten dazu haben begonnen. „Wir waren über das Vorhaben natürlich informiert, sind aber nicht involviert“, berichtete ein SWK-Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion. Diese Entscheidung sei bereits vor der Beteiligung der SWK an KKP gefallen und sei richtig und wichtig. Wachstumsmöglichkeiten an dem jetzigen Standort in Meerbusch-Lank seien nahezu unmöglich. Inhaltlich und strategisch unterstütze die SWK die Entwicklung ihres Tochterunternehmen, insbesondere auch das weitere Wachstum. Entscheidungen würden gemeinsam getroffen, so der SWK-.Sprecher weiter.