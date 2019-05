SWK-Open-Air-Kino auf der Rennbahn : Blockbuster unter freiem Himmel

Sie läuten die Open-Air-Kinosaison auf der Galopprennbahn ein: v.l. Uwe Papenroth, Volko Herdick und Dorothee Winkmann. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Eine Veranstaltungsreihe geht in die neunte Runde: Das größte Open-Air-Kino am Niederrhein eröffnet am 8. Juli für 36 Filmnächte. Die Rennbahntribüne ermöglicht auch bei Regen und Wind ein entspanntes Kinoerlebnis.

Auf Rennbahnplätzen oder im Strandkorb können bald wieder Kinofilme geguckt werden: Das SWK-Open-Air-Kino startet am 8. Juli seine 36 Filmnächte. Die Besucher erwartet ein „Mix aus Mainstream, Oscarpreisträgern, Specials und Uraufführungen“, gibt Dorothee Winkmann, Pressesprecherin der SWK, an. Die Tribüne bietet für über 800 Besucher einen gepolsterten und überdachten Sitzplatz.

„Dieses Jahr war das Programm sehr einfach zusammen gestellt“, erklärt Veranstalter Uwe Papenroth, der dieses Jahr den Fokus auf Komödien legt. Das Kinojahr würde eine ausgezeichnete Auswahl guter Filme bieten, sagt er weiter. Insgesamt 27 Streifen laufen an den 36 Kinoabenden in der SWK-Open-Air-Saison auf der Rennbahn. Zu den gezeigten deutschen Produktionen zählen „Der Junge muss an die frische Luft“, „Der Vorname“ und „Klassentreffen 1.0“. Den Trend zu Musikfilmen nehmen die Veranstalter ebenfalls war und zeigen „Bohemian Rapsody“, „Rocketman“ und „A Star is Born“. Mit „Avengers: Endgame“ endet die Veranstaltungsreihe am Sonntag, 11. August mit einem Epos - dem erfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten.

INFO Kartenvorverkauf des SWK-Open-Air-Kino Die Vorverkaufsstelle: Das SWK ServiceCenter auf der Hochstraße 126 in Krefeld Öffnungszeiten: montags bis freitags 10 - 18 Uhr, samstags 10 - 15.30 Uhr Verkaufsstart: 11. Juni Kosten: 10 Euro pro Ticket, rabbatiert durch „SWK-Card“ 8 Euro Der Onlineverkauf läuft seit dem 1. Mai, 10 Euro pro Ticket, keine Rabbatierung möglich!

Bereits letztes Jahr war das Event ein großer Erfolg. Rund 27.000 Besucher seien 2018 im SWK-Open-Air-Kino gewesen, geben die Veranstalter an. Zum Vergleich: 2011, im ersten Veranstaltungsjahr, waren es nur 6000. Für 2019 werden neue Spitzenwerte erwartet. Dazu werden einige Neuerungen angeboten: Das neue Soundsystem sei zu letztem Jahr eine Verbesserung und sorge „für erhebliche Verbesserungen im Tribünenbereich“, berichtet Papenroth. Ebenfalls sei der Biergarten aufgestockt worden. Das neue Catering wird von „Wunderwerk“ angeboten. Zusätzlich sollen ein kleines Restaurant mit Wok-Gerichten (Fisch, Fleisch und Vegetarisch) und ein Stand für Süßigkeiten geboten werden. Im Pavillon spielen an verschiedenen Tagen Lokalbands ruhige Musik. Hierfür sucht Papenroth noch zusätzlich talentierte Künstler, die sich präsentieren wollen.

Ein Comeback feiern Spezial-Abende mit Rahmenprogramm. Zum „Family Day“ (27. Juli), an dem die Realverfilmung „Alladin“ gezeigt wird, gehört eine orientalisch eingerichtete Rennbahn samt Hüpfburgen und verkleidete Mitarbeitern. In der „Ladies Night“ (09. August) läuft die Liebeskomödie „Was Männer wollen“. Zuvor bieten die Veranstalter dem ausschließlich weiblichen Publikum Sekt, Tapas und eine Verlosung. Zusätzlich wird an verschiedenen Ständen Mode, Kosmetik und Schmuck angeboten. Für Grusel-Fans gibt es die „Horror Night“ (10. August), in der die Neuverfilmung von „Friedhof der Kuscheltiere“ in der Spätvorstellung gezeigt wird. Die Dokumentation „Anderswo. Allein in Afrika“ (25. Juli), ein Reisebericht von Anselm Pahnke, wird ebenfalls gezeigt. Pahnke selbst sei an dem Abend vor Ort, um die Fragen der Besucher zu seinem Film zu beantworten, gibt Papenroth an. Als „ein kleines Experiment“ bezeichnet Papenroth die Uraufführung von „Cleo“ (17. Juli). Eine Woche vor Kinostart kann die deutsche Komödie bereits im SWK-Open-Air-Kino angesehen werden. Anwesend sind dabei Teile des Casts, unter anderem Regisseur Erik Schmitt.