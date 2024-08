Bauarbeiten und Sperrungen bis Ende 2025 SWK modernisieren Gleise und Haltestellen für elf Millionen Euro

Bis Ende 2025 arbeiten die Stadtwerke Mobil an den Haltestellen und Gleisen auf und an der Uerdinger Straße und der Alte Krefelder Straße. In der Zeit kommt es immer wieder abschnittweise zu Sperrungen, Umleitungen und Schienenersatzverkehr im ÖPNV. Am Montag, 26. August, beginnen umfangreiche Modernisierungsarbeiten. So werden die Gleise im Abschnitt zwischen der Kreuzung Schütenhofstraße und der Kreuzung Lange Straße ebenso ausgetauscht wie die vier Haltestellen „Gertrudisstraße“, „Fasanenstraße“, „Oldenburger Weg“ und „Lange Straße“ barrierefrei umgebaut. Dazu werde die Uerdinger Straße bereits ab Mittwoch, 21. August, abschnittsweise gesperrt. Entsprechende Umleitungen für Autofahrer würden ausgeschildert, erklärte ein SWK-Sprecher.