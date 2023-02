SWK-Aktion mit Linienbussen und Transport von Hilfsgütern Tränen über Quilts für die Ukraine

„Es war wohl ein Weg, seinen Emotionen Ausdruck zu geben; ich habe viele Briefe bekommen, in denen sich die Frauen bedanken, dass sie nun etwas tun und den Menschen irgendwie helfen können“, berichtet Pfeil. Eine Karte aus den USA lässt ahnen, was sie meint: „Thank you for giving me a way to help Ukraine. God bless you“, heißt es in einem Brief aus Amerika, danke, dass Sie mir einen Weg gegeben haben, der Ukraine zu helfen. Gott segne Sie.“ Pfeil hat jede Block-Sendung in den sozialen Netzwerken dokumentiert – und bekam glückliche Reaktionen derer, die sie geschickt und sich nun als Teil der Aktion wiedergefunden haben.