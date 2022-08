Pfiffige Service-Idee der Stadtwerke Krefeld : SWK-Ladebörse für Elektroautos geht an den Start

Krefeld Immer mehr Krefelder entscheiden sich für ein Auto mit Elektroantrieb. Über ein neues Internet-Portal finden nun Eigentümer von geeigneten Ladeplätzen und Elektroauto-Besitzer ohne eigene Lademöglichkeit zueinander.

Herausfordernd wird es aber immer für Elektroauto-Besitzer, die bisher keine Möglichkeit haben, eine eigene Ladelösung zu errichten – vor allem in der Innenstadt. Auf der anderen Seite gibt es in Krefeld zahlreiche Flächen im Privatbesitz, auf denen theoretisch ein Stellplatz mit Lademöglichkeit für E-Autos errichtet werden könnte. Das können beispielsweise heute schon bestehende oder neu geschaffene Kfz-Parkflächen in Innenhöfen oder auf Garagenhöfen und Firmenparkplätzen sein. Dieses Konstrukt hat bei Stadt und SWK die Idee hervorgerufen, ein Internetportal auf die Beine zu stellen: die Krefelder Ladebörse – www.krefelder-ladeboerse.de

Die Idee ist, dass über das Portal Eigentümer von potenziell geeigneten Stellplätzen und Elektroauto-Besitzer ohne eigene Lademöglichkeit zueinander finden. „Wir bringen zusammen, was zusammengehört. Mit der Krefelder Ladebörse finden Eigentümer geeigneter Stellflächen für Elektrofahrzeuge passende E-Auto-Besitzer, die über keine Lademöglichkeit verfügen, und umgekehrt. Für weniger Abgase und mehr alternative Antriebe in der Stadt“, sagt Carsten Liedtke, SWK-Vorstandssprecher.

Registrieren in der Krefelder Ladebörse können sich also sowohl „Suchende“ (Elektroauto-Besitzer) als auch „Anbieter“ (Eigentümer von Stellflächen). Dafür kann der Wunschstandort einfach und bequem direkt auf einer Karte angeklickt werden. Danach öffnet sich ein Dialogfenster, in welchem kurz die wichtigsten gewünschten Rahmenbedingungen einzutragen sind. Dabei werden „Suchende“ beispielsweise gefragt, wie weit ein potenzieller Ladeplatz vom Wunschstandort entfernt sein darf. Sobald sich ein Ladeplatz-Anbieter in der Krefelder Ladebörse registriert, zu dem die gewünschten Rahmenbedingungen eines „Suchenden“ passen, heißt es: It’s a Match.