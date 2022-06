Open Air in Krefeld : SWK-Kino auf der Galopprennbahn

Krefeld Open Air in diesem Sommer vom 7. Juli bis 23. August: Film ab in Krefeld. Karten sind bereits online erhältlich.

Zum inzwischen 12. Mal findet das Open-Air-Kino der SWK statt. Ein Sommer in Krefeld ohne das Kino? Undenkbar. Endlich können endlich wieder völlig unbeschwert und ohne Corona-Einschränkungen Filme unter freiem Himmel vor herrlicher Kulisse genossen werden. Auch in diesem Jahr flimmern wieder Blockbuster und kleine Perlen der Filmgeschichte über die große Leinwand. Internationale, prämierte Filmhits wie „The Father“ oder „King Richard“ sind ebenso dabei wie die Neuverfilmung von „West Side Story“ von Steven Spielberg oder das Comeback von Tom Cruise in „Top Gun Maverick“. Auch beim Publikum in der Vergangenheit beliebte Klassiker wie „Mamma Mia!“ oder „Bohemian Rhapsody“ sowie deutsche Produktionen wie „Contra“ oder „Es ist nur eine Phase, Hase“ dürfen nicht fehlen. Wie jedes Jahr gilt: Filmbeginn ist mit Einbruch der Dunkelheit. Karten sind bereits online unter www.swk-openairkino.de erhältlich. Im Service-Center, Ostwall 148, können Karten im Vorverkauf ab dem 7. Juni gegen Barzahlung erworben werden. Kinokarten kosten zwölf Euro. Ermäßigte Tickets mit der digitalen SWK-Card in der SWK-App gibt es für zehn Euro im Service-Center. Einem schönen Kinoabend in einer lauen Sommernacht mit überdachter Tribüne, falls doch mal ein paar Tropfen Regen fallen sollten, steht also nicht mehr entgegen.