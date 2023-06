Grundstück ist Eigentum der SWK Stadtwerke investieren 17 Millionen Euro in neues Bürogebäude

„Das neue Gebäude wird nicht direkt an der St. Töniser Straße liegen, sondern etwas zurückgesetzt in zweiter Reihe; es fügt sich zwischen dem Betriebshof mit seinem Bus- und Straßenbahndepot und der St. Töniser Straße ein“, so ein Sprecher der Stadtwerke gegenüber unserer Redaktion. Nach Fertigstellung werden die Mitarbeitenden der SWK-Mobil aus dem alten Haus an der St. Töniser Straße 270 in das angrenzende neue Gebäude umziehen. Dazu gehört auch die Leitstelle.