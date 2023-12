Debatte um die Rolle von Wasserstoff in Krefeld Neues Positionspapier hat es in sich – Stadtwerke halten Klimaneutralität in Krefeld bis 2035 für unrealistisch

Seit Wochen machen Ratsfrau Björna Althoff und Fridays for Future mobil gegen die Idee, in Krefeld in großem Stil Wasserstoff zum Heizen einzusetzen. Auch die Grünen haben erklärt, dass sie diese Option ablehnen: Der Einsatz von Wasserstoff sei zu ineffizient, zu teuer, und vor allem werde Wasserstoff zur CO 2 -Senkung in der Industrie dringend gebraucht. Nun haben sich die Stadtwerke (SWK) in einem Positionspapier zu Wort gemeldet. Demnach rennen die Kritiker bei den SWK-Praktikern zumindest teilweise offene Türen ein: Einen Wasserstoff-Anteil beim Heizen von bis zu 60 Prozent, wie im KrefeldKlimaNeutral2035-Gutachten dargestellt, sei „komplett unrealistisch“. Der Anteil an sinnvoll mit Wasserstoff zu beheizenden Gebäuden liegt demnach höchstens bei 20 Prozent.