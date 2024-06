Verberger Seniorin steht vor Problem SWK-Busse als behindertenunfreundlich in der Kritik

Krefeld · Eine 88-Jährige aus Verberg hat enorme Probleme, mit ihrem Rollator bis zum Ticketentwerter vorzudringen. Diese wurden in den Krefelder Bussen reduziert und befinden sich nicht mehr am Einstieg für Rollstuhlfahrer, sondern vorne beim Fahrer. Was die SWK dazu sagt.

01.06.2024 , 05:15 Uhr

Der Einstieg für Menschen mit Rollator und Rollstuhl befindet sich in der Mitte des Busses (Symbolbild), der Entwerter für Papiertickets jedoch beim Fahrer. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)

Von Jessica Kuschnik