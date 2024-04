Entsorgung und Nahverkehr in Krefeld SWK bieten unentgeltlich neue App zum Download an

Eine weitere Neuerung bestehe darin, ab sofort mehrere Adressen eintragen und für jede einzelne Adresse eine individuelle Erinnerungsfunktion festlegen zu können. Zusätzlich würden die Termine der gelben Tonne, die eigentlich nicht von der GSAK, sondern einem Mitbewerber geleert werden, in der App angezeigt, um eine einheitliche Übersicht aller Abfuhrtermine zu gewährleisten. Auch die Sperrmüll-Anmeldung gehe nun ganz schnell und einfach im neuen Entsorgungsbereich und erspare Telefonate oder E-Mails. Über den nächstgelegenen Altkleider- oder Glas-Container-Standort könne man sich jetzt ebenfalls einfach und schnell in der integrierten Kartenansicht informieren. Und darüber hinaus helfe der Routenplaner den schnellsten Weg zu finden. Zusätzlich ermögliche der so genannte „Mängelmelder“ eine einfache Kommunikation mit der GSAK, heißt es weiter.