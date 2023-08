SV Neptun richtet Finale um den Rhein-Wupper-Pokal aus SV Neptun wird Vize-Meister beim Final Four

Bereits vergangenen Freitag trugen die letzten vier Mannschaften des Pokalturniers die Endrunde im Naturwasser des Sommerbades aus. Hierbei konnte der SV Neptun als Gastgeber im ersten Halbfinale die Mannschaft des SV Rheinhausen III mit 18:15 besiegen und somit als erste Mannschaft in das Finale einziehen. Zunächst sah es allerdings so aus, als würde der Gegner siegreich aus dem Wasser steigen. „Das vierte Viertel versprach entsprechend spannend zu werden. Neptun wollte sich nicht so leicht geschlagen geben. Jeder gab noch mal alles, so schoss Neptun sich Tor für Tor zum Sieg“, berichten die Initiatoren. Im Anschluss setzte sich im 2. Halbfinale die Mannschaft SV Rheinhausen II mit 21:11 gegen die Spielgemeinschaft SC Solingen/Wuppertal durch.