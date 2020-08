Neues Angebot des SV Bayer Uerdingen : Fokken analysiert Schwimmer per Video

Krefeld Die Trainerin des SV Bayer Uerdingen bietet Interessierten in einem Workshop an, die Schwimmtechnik zu verbessern. Dazu werden Videosequenzen unter Wasser aufgenommen und mit dem Sportler analysiert.

Seit 2015 gibt Janina Fokken das Schwimmtraining beim SV Bayer Uerdingen. Bei ihren Anfängen hatte sie noch die Leitung der 1. Mannschaft übernommen, inzwischen ist sie im Jugendbereich tätig, vornehmlich seit 2017 als Trainerin der Hai-Talents und der E-Jugend. Doch sie ist auch Stützpunktleiterin am Waldsee, wo in den oberen Leistungsgruppen im Training regelmäßig das Training per Video aufgezeichnet und analysiert wird. Anschließend werden den Sportlern die Aufnahmen vorgeführt und gezielt Tipps gegeben mit dem Ziel, die Technik bei den Schwimmern zu verbessern. „Wir platzieren dabei mehrere Kameras im Wasser, mit denen ich einzelne Sequenzen von den Schwimmern aufnehme, die bekommen dann sofort eine Rückmeldung von mir. In der nächsten Sequenz versuchen sie es dann besser zu machen“, erklärt Fokken.

Wie stellt man sich so einen Workshop vor? „Generell fangen wir in der Regel um 9 Uhr an und machen eine kurze Begrüßung. Die Teilnehmer stellen ihre Ziele vor und was sie erreichen wollen. Dann geht es ins Wasser. Der Theorieteil ist sehr gering, denn es werden direkt auch schon die ersten Videoaufnahmen gemacht und mit den Teilnehmern besprochen. Meist werden erst die groben Sachen besprochen, bevor es in die Details geht. An den Workshops nehmen maximal sechs Schwimmer teil. Damit wird gewährleistet, dass auf die einzelnen Wünsche eingegangen wird“, sagt Katja Spielmann vom SV Bayer. Vier Kameras, die an unterschiedlichen Positionen im Wasser stehen, helfen dabei genau das anzuzeigen, was ein Trainer über dem Wasser nicht unbedingt sehen kann.