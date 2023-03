260 Teilnehmer im Aquadome des SV Bayer Uerdingen 24 Stunden nonstop schwimmen

In der großen Schwimmhalle des Aquadome am Waldsee schallt Musik aus den Lautsprechern. Doch davon bekommen die Schwimmer, die in dem großen Becken unterwegs sind, nicht viel mit. Voller Konzentration werden die Bahnen in den 20 abgetrennten Bereichen gezogen, wobei jede einzelne Bahn eines Schwimmers akribisch erfasst wird, teilweise digital, teilweise per Hand mit Klemmbrett, Papier und Stift. Zum zweiten Mal hat der SV Bayer Uerdingen 08 zum 24-Stunden-Schwimmen eingeladen. Von 10 Uhr am Samstag bis 10 Uhr am Sonntag ist nonstop schwimmen angesagt. „Wir haben gerade einmal 13 Uhr und schon über 220 Teilnehmer sind am Start“, sagt Martina Rohe vom SV Bayer Uerdingen 08 über die gute Beteiligung.