Verein liefert Vorbild für die Stadt SV Bayer investiert zehn Millionen Euro in Badsanierung

Die städtischen Bäder sind in keinem guten Zustand. Das denkmalgeschützte Badezentrum Bockum ist immer wieder geschlossen – zuletzt die ganzen Sommerferien. Auch im Bad im Stadtpark Fischeln waren dringende Arbeiten erforderlich – von Hüls gar nicht zu reden. Ein Sanierungsstau allenthalben muss aufgelöst werden. Vorbild könnte der Schwimmverein Bayer Uerdingen 08 sein. Der hat ein Mammutprojekt vor der Brust und will in den kommenden zwölf Monaten an seinem Waldsee eine umfassende Modernisierung seiner 25-Meter-Halle durchführen. Die geplanten Sanierungsarbeiten umfassen nicht nur die komplette Bade- und Warmwassertechnik einschließlich der Energieversorgung, sondern auch eine Neugestaltung von drei der vier Becken sowie der Umkleiden. Ziel sei es, die Vereinsanlage auf einen zeitgemäßen und modernen Stand zu bringen, teilte ein Vereinssprecher am gestrigen Montag mit.