40-Millionen-Projekt am Elfrather See „Absoluter Superstandort“ – Surfparkinvestoren stellen sich in Krefeld vor

Kurz vor der entscheidenden Ratssitzung am 13. Mai, in der das Surfpark-Projekt vor einer wichtigen Hürde steht, haben drei Investoren um Vertrauen in die wirtschaftliche Solidität und die Nachhaltigkeit des Projekts geworben. Sie demonstrierten Zuversicht und Optimismus, dass es kein Problem sein wird, genügend Investoren für die Realisierung des 40-Millionen-Euro-Projekts zu finden. Zweifel, dass das Projekt wirtschaftlich ein Erfolg wird, hat niemand. „Wir haben null Komma null Sorge wegen der Nachfrage“, sagte Rainer Zimmermann vom Surfpark-Entwickler Elakari, „die Nachfrage ist riesig.“