Planungen am Elfrather See Surfpark-Gegner rüsten sich für eine Klage

Krefeld · Noch hoffen die Gegner eines Surfparks am Elfrather See auf das Einsehen einer Mehrheit in der Krefelder Politik und eine Ablehnung des Bebauungsplans 836 für den Sport- und Freizeitpark. Ansonsten wollen sie vor Gericht ziehen.

20.04.2023, 13:43 Uhr

Anwältin Roda Verheyen war per Video bei der Vorstellung ihres Gutachtens zur Rechtmäßigkeit einer Surfparkplanung in Krefeld zugeschaltet. Foto: Bärbel Kleinelsen

Das neue Gutachten der Stadt Krefeld, das rechtlich keine unüberwindbaren Hindernisse für die Aufstellung eines Bebauungsplans für einen Sport- und Freizeitpark inklusive Surfanlage am Elfrather See sieht, beeindruckt die Gegner dieses Vorhabens nicht. Sie selbst hatten zuvor die Kanzlei Günther aus Hamburg mit der Prüfung beauftragt, ob eine solche Planung vor dem Hintergrund des Klimawandels und der sich daraus ergebenden rechtlichen Notwendigkeiten vor Gericht Bestand haben könnte. Das Ergebnis: Eine sachgerechte Abwägung könne nur dazu führen, einen B-Plan, der den Bau des Surfparks ermöglichen würde, nicht zu beschließen.