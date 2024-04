Antrag der Grünen im Planungsausschuss Krefeld Entscheidung über die Zukunft des Surfparks fällt erst im Rat

Krefeld · Der Grünen-Antrag hätte das Aus für den Surfpark bedeuteten können: Am Ende entschied der Planungsausschuss, die Entscheidung über das Millionen-Projekt am Elfrather See in den Rat zu vertagen.

18.04.2024 , 14:19 Uhr

Darüber, ob der Surfpark kommt oder nicht, wird wohl in der Ratssitzung am 13. Mai entschieden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)/Grafik: Stadt Krefeld, Global Shots