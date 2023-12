Krefeld gehen die Ausgleichsflächen aus Surfpark beansprucht Hälfte aller Ökopunkte

Wer neu baut und Flächen versiegelt, der muss für einen Ausgleich sorgen. Doch die Stadt Krefeld hat kaum Flächen, auf denen dieser Ausgleich erfolgen könnte. Mit den Flächen alleine ist es auch nicht getan, die werden mit so genannten Ökopunkte in ihrer Bedeutung für Umwelt und Natur bewertet. Mit dieser Thematik beschäftigte sich nun der Krefelder Naturschutzbeirat in seiner jüngsten Sitzung. Die sachlich formulierten Ergebnisse sind erschreckend. Die Folgen noch nicht komplett absehbar. Aber es deutet sich an, dass womöglich die Ausgleichsflächen für Neubauten in der Stadt Krefeld in anderen Kommunen oder sogar in der Eifel durch Neuanpflanzungen und Aufforstungen erfolgen könnten. Die Stadt komme ihrer Pflichtaufgabe nur unzureichend nach. Der Grund dafür liege im Personalmangel in der Unteren Naturschutzbehörde und im Setzen anderer Prioritäten, berichtete der Naturschutzbeirat.